Questa mattina si è tenuto un incontro traper definire la cessione di Alessandro, lo riporta Sky Sport. Il giovane difensore classe 2002, attualmente in prestito al Modena, sta attraversando una fase chiave della sua carriera. Con 11 presenze in Serie B, la Juventus sta valutando la possibilità di cederlo al Modena in modo definitivo. L'incontro mira a trovare un accordo sulle condizioni della cessione, consentendo a Riccio di continuare il suo percorso di crescita calcistica con maggiori opportunità di gioco. La Juventus, attenta alle prospettive dei propri talenti, cerca di garantire a Riccio una transizione positiva nel suo percorso professionale.