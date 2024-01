Secondo quanto riferito da Sky Sport, il gonfiore al ginocchio diè diminuito, indicando un miglioramento nella sua condizione fisica. Questo sviluppo apre la possibilità che il giocatore possa essere convocato per la partita di giovedì, anche se la massima prudenza sarà adottata per evitare qualsiasi rischio inutile. La riduzione del gonfiore è un segnale positivo, suggerendo che il giocatore sta recuperando, ma la decisione di farlo scendere in campo sarà basata sulla valutazione medica attenta e sulla priorità di preservare la sua salute a lungo termine.