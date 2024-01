Proseguono i contatti con la Roma

In questi istanti si sta disputando l'ottavo di finale della Coppa Italia tra Juve e Salernitana, nel primo del del doppio confronto tra le due squadre nel giro di tre giorni. Ma è inevitabile non pensare al mercato che è appena cominciato e dalle parti della Continassa i nomi finiti sulla lista di Giuntoli e Manna sono tanti. In queste ore però, si sta discutendo molto del futuro di Dean Huijsen, che potrebbe lasciare la Mole nella sessione di gennaio.Stando a quanto riportato da Sky pochi sitanti fa infatti, l'agente del calciatore si sarebbe recato a Torino e nella notte sono previsti nuovi contatti con la Roma per provare a sbloccare la situazione, con la Juve che avrebbe dato segnali di apertura ma solo per il prestito oneroso.