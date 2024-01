JUVE, SORPASSO DELLA ROMA PER HUIJSEN?

La trattativa traper Deanpotrebbe sbloccarsi a breve. Lo annuncia Sky, secondo cui il club giallorosso è pronto a lasciar partire in direzione di Torino Luigi, esterno classe 2004 della Primavera che ha già esordito in Prima squadra, per non pagare il prestito del giovane difensore olandese che ha "stregato" Josè Mourinho.I bianconeri, come noto, avevano già trovato l'accordo con ilper Huijsen, che avrebbe così raggiunto i compagni Matias Soulè, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge. Il forte inserimento della Lupa ha però cambiato le carte in tavola, spingendo Cristiano Giuntoli e colleghi a valutare anche un'opzione diversa per il prossimo futuro del classe 2005, che alla Juve ha trovato pochissimo spazio in stagione. La giornata di oggi, comunque finirà, sarà decisiva per Huijsen: tra sorpassi e controsorpassi si deciderà la sua "nuova" squadra.