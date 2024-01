Come racconta Sky Sport, la visita alla Continassa diè stata molto gradita dai giocatori della, che ieri lo hanno accolto insieme allo staff e a tutti i presenti. La leggenda del, vincitore del Pallone d'Oro nel 1995 e papà del bianconero Timothy, ha colto l'occasione anche per caricare la squadra in vista del Derby d'Italia contro l'di domenica, un match molto sentito da parte sua anche per via dei suoi trascorsi in rossonero. George Weah era già stato avvistato in tribuna all'Allianz Stadium in occasione della sfida contro l'Empoli, con tanto di sciarpa della Juventus al collo.