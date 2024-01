Kean ceduto in prestito: le opzioni estere

I numeri di Kean in stagione

Moiseha comunicato la sua decisione riguardo all'ipotesi di un prestito dalla Juventus, secondo Sky Sport. Con netta preferenza per un'esperienza all'estero. Al momento, le trattative con Fiorentina e Monza sono state temporaneamente accantonate. La scelta del giovane attaccante di cercare una sfida internazionale sottolinea la sua volontà di crescere e mettersi alla prova in contesti calcistici diversi. La Juventus, nel valutare le opzioni, potrebbe concedere a Kean l'opportunità di svilupparsi ulteriormente in un nuovo scenario competitivo.L'attaccante italiano ha già avuto modo di fare esperienze all'estero; prima in Premier League, con l'Everton e poi in Francia, con il Psg. In Ligue1, il Rennes e il Nizza di Farioli che hanno messo gli occhi sull'attaccante italiano, campionato che Moise conosce e dove ha fatto la sua migliore stagione. Ma anche in Spagna si aprono le porte per il giocatore. In particolare quelle dell'Atletico Madrid, interessato al 23enne.Kean è reduce dal problema alla tibia che lo ha lasciato fuori nell'ultimo mese. Prima dello stop, l'attaccante aveva disputato 12 partite in campionato, anche se non tutte dal primo minuto. Kean è rimasto a secco di gol, l'ultimo risale alla passata stagione, contro il Verona. Con l'esplosione disi riduce lo spazio dell'ex Psg, ed è questo uno dei motivi che lo allontano dalla Juve.