Nella giornata di oggi sono stati definiti gli ultimi dettagli per il trasferimento di Moise Kean dalla Juve all'Atletico Madrid, con l'attaccante bianconero che terminerà la sua stagione nel club spagnolo, al quale si recherà in prestito per 6 mesi. Kean si può già definire un giocatore dei Colchoneros, dato che stando a quanto riportato da Sky Sport, questa sera sarebbe stato immortalato sugli spalti del Wanda Metropolitano, per assistere alla sfida di Liga tra quello che sarà il suo nuovo club e il Valencia, terminato per 2-0 grazie alle reti di Lino e Depay.