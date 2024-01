La Juventus, al di là delle parole di Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli, sempre molto prudenti in ottica scudetto, adesso crede nel sogno di vincere il campionato. Come racconta Sky infatti, alla Continassa ora, in particolare la squadra, è convinta che l'impresa non sia così impossibile. Soprattutto perché tra poco l'Inter sarà impegnata in Champions League e poi dovrà affrontare anche il recupero con l'Atalanta. I giocatori bianconeri già da tempo si sono "lasciati andare" con dichiarazioni che puntano allo scudetto, in controtendenza con la strategia della società, allenatore compreso.