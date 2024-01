Calciomercato Juve, Kean via in prestito all'Atletico Madrid. I dettagli

Moise Kean si avvicina a una nuova tappa della sua carriera calcistica, prossimo a un trasferimento in prestito secco all'di. Dopo il ritorno alla, l'attaccante italiano è pronto per un'altra esperienza all'estero., con l'auspicio di definire gli ultimi dettagli nei prossimi giorni.

Prima di questa nuova avventura, Kean eviterà di rinnovare il contratto con la Juventus, lasciando che la sua scadenza a giugno 2025 sia discussa successivamente, post-prestito e dopo l'Europeo. Nonostante l'interesse di club italiani durante questa finestra di mercato, Kean ha preferito un cambio di scenario, rendendo l'Atletico la sua prossima sfida. Dopo esperienze in Premier League con l'Everton e in Ligue 1 con il PSG, questa rappresenterà la terza avventura all'estero per il talentuoso attaccante italiano.

Juve, cosa manca per il prestito di Kean all'Atletico Madrid

Ma cosa manca per chiudere l'operazione? La Juventus ha dato il suo benestare al prestito secco all'Atletico Madrid; ma gli spagnoli, prima di accogliere Moise Kean, devono cedere Correa.