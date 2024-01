Il, società brianzola, ha avanzato la richiesta di prendere in prestito Samueldalla. Tuttavia, al momento, i bianconeri hanno respinto tale possibilità. La decisione sembra radicata nella necessità di mantenere la squadra invariata, a meno che non arrivino rinforzi. Questo implica che, fintanto che non si concretizzano nuovi acquisti, nessun giocatore lascerà la Juventus. L'interesse del Monza per Iling-Junior suggerisce che il talento giovane e promettente è un obiettivo ambito, ma le dinamiche del mercato e le scelte della Juventus determineranno il destino del giocatore per il resto della stagione.