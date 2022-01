Come raccontato da Sky Sport durante L'Originale, sono stati registrati dei contatti diretti tra la Juventus e la Fiorentina per Dusan Vlahovic. I due club stanno discutendo "dei tempi dell'affare e delle possibili modalità di pagamento per portare a Torino il 9 serbo, i veri ostacoli di questo affare". Come ha ribadito anche Pradé, la Fiorentina non vuole pagamenti dilazionati. L'intesa sui 70 milioni esiste, ma la Juve ora sta studiando l'offerta per chiudere subito l'operazione. Al giocatore, un quadriennale da 7 milioni a stagione.