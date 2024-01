Altro acquisto per il futuro in arrivo in casa Juventus. I bianconeri hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Pedro Felipe, difensore classe 2004 sotto contratto con il Palmeiras. Il brasiliano sarà aggregato alla Juve Next Gen fino al termine della stagione. Come riferisce Sky Sport, già ad inizio della prossima settimana dovrebbero esserci le visite mediche del ragazzo, pronto alla nuova avventura a Torino. Saranno i giorni anche in cui arriverà un'altra promessa del calcio sudamericano, ovvero Francisco Barido, trequartista classe 2008. QUI L'INTERVISTA PER CONOSCERE MEGLIO PEDRO FELIPE