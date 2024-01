JUVE, IN ARRIVO DJALO

. Lo annuncia Sky Sport, secondo cui il club bianconero, forte dell'intesa già trovata con il, sta discutendo gli ultimi dettagli contrattuali con l'agente del difensore portoghese classe 2000, in scadenza a fine stagione con i francesi. La trattativa si avvicina sempre di più alla linea del traguardo.Decisivo, quindi, il blitz più recente di Cristiano Giuntoli, che si è fatto avanti con un'offerta da circa 3 milioni di euro più bonus per provare a battere la concorrenza dell', che sembrava già averlo in pugno.Stando a quanto raccontato questa mattina da Tuttosport, inoltre, Djalò ha ricevuto una telefonata da Timothy, suo ex compagno di squadra al Lille, che ha parlato della Juve con entusiasmo al punto, evidentemente, da convincerlo ad accettare la corte del club. A questo punto si attende solo il suo arrivo a Torino.