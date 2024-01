Calciomercato Juve, Kean può partire

Lo scenario di mercato delineato da Sky Sport questa sera è clamoroso. L'emittente suggerisce che Moise Kean potrebbe essere protagonista di un prestito nel mercato di gennaio. Attualmente fuori per infortunio, il suo ritorno potrebbe vederlo in competizione con i 4 attaccanti principali:e il promettente, in ascesa nelle gerarchie.Questa congestione potrebbe spingere verso l'opzione del prestito. Tale possibilità potrebbe concretizzarsi nei giorni finali del mercato, con club di Serie A e Premier League che potrebbero manifestare interesse per il giovane talento. La situazione rimane da seguire, mentre il calciatore attira l'attenzione di diverse squadre.