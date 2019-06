Tra la Juventus e Federico Chiesa è tutto in bilico. A decidere? Sarà comunque il giocatore, e non il neo patron viola, Rocco Commisso. Per Sky Sport, il tycoon italoamericano vorrebbe convincere il campioncino classe 97 a rimanere all'ombra di Palazzo Vecchio: vorrebbe spiegargli il progetto, promettergli anche un aumento d'ingaggio. Tutte ipotesi che il giocatore potrebbe prendere in considerazione, sebbene si ritrovi tra le mani già un accordo oneroso con la Juventus. La trattativa tra bianconeri e Fiorentina è già impostata, ma la sterzata societaria dei gigliati potrebbe mettere tutto in discussione. Solo una parola sarà ascoltata: quella di Federico. Che ha già detto sì, ma che attende l'ultima proposta fiorentina.