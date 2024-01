Lacontinua a seguire Filippoin forza all'Hellas Verona. Non è la sola la Vecchia Signora però, sul giocatore ci sarebbero anche Milan e Fiorentina. La richiesta è attorno ai 5 milioni di euro, quindi alla portata di Madama ma si attendono aggiornamenti. Stando a quanto riferisce SkySport la Juventus avrebbe chiesto all'entourage del giocatore di essere avvisata in caso di offerte per l'assistito, in modo tale da poter formulare subito una contro offerta sia al giocatore che all'Hellas Verona. Chiaro segnale di interesse.