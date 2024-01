Franciscoè virtualmente un nuovo giocatore della. Stando a quanto riportato da Sky, il club bianconero ha depositato ildel talentuoso trequartista argentino classe 2008, che ha svolto le visite mediche nei giorni scorsi (come il difensore brasiliano Pedro Felipe). Ieri Barido si è recato a Vinovo dove si allenerà nei prossimi mesi. Il suo percorso infatti, per il momento, sarà a cavallo tra Under 16 e Under 17. Nonostante la giovanissima età il ragazzo aveva attirato l'attenzione di diverse società in tutta Europa, ma la Juve è stata più rapida nel bruciare la concorrenza.Foto: Instagram Francisco Barido