Giornata di cruciale rilevanza per la, proiettata sia nel contesto del mercato che nella prospettiva del futuro. Oltre all'arrivo di, la squadra ha proceduto con le visite mediche per il giovane talento del 2008, Francisco. Secondo quanto riportato da Sky, il talentuoso argentino ha già apposto la sua firma sul contratto che lo vincola al prestigioso club bianconero. Questo consolidamento di nuovi talenti sottolinea la visione a lungo termine della Juventus, alimentando l'entusiasmo dei tifosi e delineando una promettente traiettoria per il club nel panorama calcistico.