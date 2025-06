Sky - Italia, Ranieri dice no: non sarà il nuovo commissario tecnico, chi è adesso il favorito

Getty Images



Ranieri rinuncia alla panchina dell'Italia

Quando ormai sembrava tutto fatto per l'arrivo dicome nuovo commissario tecnico dell'Italia, l'allenatore ha deciso di rinunciare all'incarico. Questa la notizia lanciata da Sky Sport.alla guida della Nazionale ma adesso dovrà andare alla ricerca quindi di un altro profilo. L'ex allenatore della Roma avrebbe ricoperto il doppio incarico, ovvero quello di ct dell'Italia ma allo stesso tempo il ruolo di senior advisor per la Roma.C'era stato anche il via libera dei Friedkin e il regolamento permetteva questo visto che Ranieri dal 1 luglio non sarà un tesserato del club giallorosso ma "solo" un consigliere. Ranieri ha deciso di mantenere la parola data al club giallorosso, rifiuta l’impegno e si concentrerà solo sulla Roma, nonostante la proprietà non avesse messo ostacoli al suo lavoro da ct della Nazionale. Ranieri ha motivato la scelta con alcune dichiarazioni, spiegando cosa c'è dietro la decisione di rinunciare all'incarico.

Chi sarà il nuovo allenatore dell'Italia?

Con la decisione a sorpresa di Ranieri, la FIGC adesso cercherà in tempi rapidi un nuovo commissario tecnico con il nome di Stefano Pioli che potrebbe a questo punto diventare il candidato numero uno visto che era un nome a cui già aveva pensato la federazione. L'ex allenatore del Milan è sotto contratto con l'Al-Nassr ma da metà luglio sarà libero.