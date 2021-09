Non solo il rosso della Juve, che vi abbiamo raccontato ieri ( QUI ), tutto il mondo del calcio è in perdite e così lo sono anche le emittenti sportive. Sky Italia ha chiuso il 2020 con perdite per 690 milioni di euro, in netto peggioramento rispetto al rosso di 18,8 milioni di euro fatto registrare nel 2019. Come riporta Italia Oggi, a fronte di ricavi scesi dell’11% a 2,888 miliardi di euro, i costi sono cresciuti dell’1%. C’è stato un calo di 178 milioni di euro dei ricavi da abbonamenti residenziali, passati da 2,57 miliardi di euro del 2019 a 2,39 miliardi del 2020 a causa di un calo della base abbonati. E anche la raccolta pubblicitaria è diminuita di 171 milioni di euro, mentre in calo di 44 milioni i ricavi da installazioni e noleggi. Al bilancio si sono aggiunti ammortamenti e perdite durevoli da svalutazioni per 674,6 milioni di euro, che hanno portato a un risultato operativo negativo per 887,8 milioni di euro. L’effetto fiscale positivo – conclude Italia Oggi – ha portato a una perdita finale pari a 690 milioni di euro, rispetto al rosso di 18,9 milioni del 2019.