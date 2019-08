Il Milan non molla la presa su Merih Demiral. Fin dal momento del suo arrivo alla Juventus, per 18 milioni di euro dal Sassuolo, i rossoneri hanno avviato i contatti per averlo in prestito. I bianconeri, però, non accettano offerte per il talentuoso difensore turco, se non che si avvicinino ai 40 milioni per una cessione a titolo definitivo. La Juventus potrebbe aprire uno spiraglio soltanto nel caso in cui dovesse saltare la cessione di Daniele Rugani alla Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport.