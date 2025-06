Sky - Interesse dell'Atletico Madrid per Giuntoli

Cristiano Giuntoli ha lasciato la Juventus dopo due stagioni. Il club bianconero ha comunicato ufficialmente la separazione con il Managing Director Football, con ha raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale. Termina dunque in anticipo l'esperienza di Giuntoli in bianconero nonostante un contratto fino al 2028.Tanti i motivi sul tavolo: da un mercato con tanti interrogativi alla gestione di Thiago Motta, fino alla decisione già comunicata da. La parentesi alla Juventus di Giuntoli si chiude in modo negativo, lievemente addolcita da una Coppa Italia e dalla qualificazione in Champions League, che tuttavia non cancella diversi momenti difficili.

Il nuovo corso della Juventus è già cominciato, con l'arrivo del nuovo direttore generalee il nuovo ruolo attribuito aAllo stesso tempo sarà da capire quale percorso intraprenderà lo stesso Giuntoli, che al momento si trova ufficialmente senza squadra.Come riportato da Sky Sport, inoltre,per l'ormai ex direttore tecnico bianconero, dunque non è escluso che Giuntoli possa ricominciare con una nuova esperienza all'estero.





