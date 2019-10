Come raccontato da Sky Sport, l'Inter sarebbe leggermente favorita sulla Juve. E a palesarlo ci sono i numeri: i nerazzurri hanno fatto più gol (13 contro 11), e ne hanno subiti anche meno (2 contro 5 per i meneghini). Del resto, i ragazzi di Conte le hanno vinte tutte, mentre quelli di Sarri sono stati fermati a Firenze da una super Fiorentina. Il derby d'Italia è alle porte e darà sicuramente qualche indicazione in più in vista della volata finale: per l'emittente satellitare, gli uomini di Conte saranno Handanovic (la certezza) e Brozovic, ormai pienamente regista dell'undici interista. Occhio anche a Sensi: è "l'arma in più".