Getty Images

Sky - Inter, accordo per Lookman

un' ora fa

1

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter ha individuato in Ademola Lookman il primo obiettivo per rinforzare l’attacco in vista della stagione 2025/26. I nerazzurri hanno già trovato una prima intesa con l'attaccante nigeriano, attualmente in forza all'Atalanta, protagonista di una stagione straordinaria,.



L’Inter è pronta a mettere sul tavolo 40 milioni di euro per convincere la Dea a cedere uno dei suoi giocatori più preziosi. La trattativa prosegue a ritmi serrati, con la dirigenza nerazzurra determinata a chiudere l'operazione a prescindere dalle uscite, segno della grande fiducia riposta nel classe '97.