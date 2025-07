Sky - Il Porto ha dato un ultimatum a Conceicao: cosa sta succedendo con la Juventus

AFP via Getty Images

La Juventus e il Porto hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Chico Conceicao, che dopo il prestito della scorsa stagione quindi si prepara a diventare a titolo definitivo un nuovo giocatore bianconero. Secondo quanto riportato da Sky Sport però, ci sarebbe ancora un aspetto da definire prima del via libera totale. Il 20% della cifra del cartellino di Conceicao spetta al giocatore, che però dovrà rinunciare a questa somma. Il Porto, riferisce Sky, ha dato un ultimatum al giocatore, deve formalmente rinunciare entro questa sera perché sennò il Porto considera nulla l'offerta presentata dalla Juventus.

La Juventus dopo una lunga trattativa ha deciso di accontentare il Porto pagando una cifra che potrebbe arrivare a 32 milioni di euro. Un pagamento che però non sarebbe in un'unica soluzione ma dilazionato in quattro rate da 8 milioni, aspetto non secondario e che il Porto ha "concesso" alla Juventus in quanto l'offerta complessiva comunque è quella che veniva richiesta.