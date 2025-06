Sky - Il Nottingham Forest su Mbangula: la situazione

Getty Images

Mbangula Juve, le ultime di mercato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Nottingham Forest avrebbe messo gli occhi su Mbangula, giovane esterno offensivo della Juventus. Il club inglese sta monitorando attentamente la situazione del talento bianconero, anche se al momento non è ancora chiaro se si aprirà una vera e propria trattativa tra le parti.Mbangula, ala rapida e tecnica, ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue prestazioni nella prima parte di questa stagione. La società torinese valuta con attenzione il futuro del giocatore, che potrebbe rappresentare sia un’opportunità tecnica, sia una risorsa strategica in ottica finanziaria.

Per il Nottingham Forest, attualmente alla ricerca di rinforzi sugli esterni in vista della prossima stagione di Premier League, Mbangula rappresenterebbe un profilo giovane ma già formato, capace di inserirsi gradualmente in un contesto competitivo come quello inglese.La Juventus potrebbe valutare un’eventuale cessione a titolo definitivo o in prestito con opzione di riscatto, nell’ambito della nuova gestione sportiva targata Damien Comolli.Restano dunque da verificare i margini di manovra.