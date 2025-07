Sky - Il Newcastle su Nicolò Savona: la situazione

Getty Images

Ilcontinua a monitorare il mercato europeo alla ricerca di rinforzi per la difesa e, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, ha messo nel mirino Nicolò, giovane centrale della Juventus . Il classe 2003 arriva da una stagione sorprendente in bianconero, dopo il salto dallaalla Prima Squadra, dove si è guadagnato spazio e fiducia grazie a prestazioni solide e mature.Savona si è messo in mostra anche a livello internazionale, attirando l’attenzione di diversi club di Premier League. Dopo l’interesse delregistrato circa un mese fa, ora è ila valutare un possibile approccio con la Juventus per tentare di portarlo in Inghilterra.

Savona ha rinnovato fino al 2030, ma non è incedibile

Il club inglese segue anche Giorgio Scalvini

La Juventus considera Nicolò Savona un elemento importante del proprio progetto, tanto da avergli fatto firmare di recente un rinnovo di contratto fino al 2030. Tuttavia, di fronte a un’offerta economicamente vantaggiosa, il club bianconero potrebbe anche valutare la sua cessione.Il Newcastle, con risorse importanti da investire, potrebbe presentarsi con una proposta convincente già nelle prossime settimane.Oltre a Savona, il Newcastle continua a seguire con grande attenzione anche Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta con già 8 presenze in Nazionale maggiore. L’obiettivo dei Magpies è rafforzare il reparto arretrato con giovani profili di alto livello tecnico e prospettiva internazionale.La Juventus, dal canto suo, valuta con attenzione ogni movimento, consapevole del valore di Savona e dell’interesse crescente nei suoi confronti.