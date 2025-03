Sky - Il Napoli vuole Federico Gatti: pronto investimento importante per il difensore della Juventus

Getty Images

Il Napoli vuole Federico Gatti

Il pensiero di Conte su Gatti

Il contratto di Gatti con la Juventus: quando scade

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di. Il difensore dellaprotagonista in stagione e titolarissimo della squadra, ha suscitato il forte interessamento del Napoli che ci proverà in estate.Giovannidirettore sportivo del club, lo conosce bene avendoci lavorato insieme quando era alla Juventus ed è pronto a rinforzare la difesa del Napoli in estate proprio con il giocatore bianconero. Come riporta Sky Sport, Gatti si trova ai primi posti della lista del dirigente. I due si conoscono molto bene, con il Napoli che vuole fare un investimento importante con un giocatore già pronto.Il Napoli sta già pensando a come migliorare la squadra per la prossima stagione e tra gli obiettivi principali c'è appunto Gatti, apprezzato da Manna ma anche dallo stessIl tecnico potrebbe infatti restare al Napoli per affrontare la Champions League e gradirebbe il giocatore bianconero. Una trattativa che quindi potrebbe accendersi in estate.Gatti, arrivato alla Juventus nell'estate 2022 ha un contratto con i bianconeri per ancora diverse stagioni. La scadenza infatti è fissata al 30 giugno 2028. Una durata che permette al club bianconero di avere una posizione di forza in un eventuale trattativa. I discorsi sul rinnovo invece, che sembrava vicino, si sono momentaneamente fermati.