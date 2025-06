Sky - Il Napoli vicino ad un difensore da oltre 15 milioni: si allontana Federico Gatti?

Getty Images

Il Napoli vicino a Juanlu Sanchez

Il Napoli non pensa più a Gatti?

Il Napoli continua ad essere grande protagonista sul mercato e dopo l'acquisto di Kevin De Bruyne, che da oggi è anche ufficiale, per Antonio Conte si avvicina un rinforzo in difesa. Si tratta di Juanlu Sánchez, difensore del Siviglia.Il difensore spagnolo classe 2003, come riferisce Sky Sport, è ritenuto il profilo adatto per diventare il vice Di Lorenzo. il giocatore ha già dato il suo ok, ora si tratta con il Siviglia per cercare l’intesa definitiva. Si parla, riporta Sky, di un’operazione di 15 milioni di euro: per ora, il club spagnolo non abbassa le sue pretese (e chiede una cifra pari 20 milioni di euro). Insieme a Juanlu, Manna ha anche valutato il profilo di Pubill dell’Almeria ma la scelta è ricaduta proprio sul difensore del Siviglia perché fortemente voluto da Conte e dal suo staff.Tra i nomi accostati con forza al Napoli in queste ultime settimane c'è Federico Gatti, che ancora non ha rinnovato il contratto con la Juventus. Anche nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti ma il sempre più probabile arrivo di Juanlu Sanchez cambia gli scenari? Non per forza perché il Napoli potrebbe comunque insistere per Gatti e aggiungere un elemento in più in difesa anche se ovviamente l'ingaggio dello spagnolo renderebbe meno urgente l'acquisto di un altro giocatore nel reparto arretrato.