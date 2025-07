Sky - Il Napoli spinge per Miretti: la formula e le cifre

Getty Images



Miretti al Napoli, i dettagli e le cifre

La Juventus vuole cedere Fabio Miretti?

Fabio Miretti nella passata stagione ha vestito la maglia del Genoa in prestito dalla Juventus. Il centrocampista classe 2003 in Liguria ha collezionato 26 presenze e 3 goal. Ora essendo di proprietà della Juventus tornerà alla Continassa, ma attenzione al Napoli di Giovanni Manna che lo consoce molto bene e che vorrebbe fare sul serio per il centrocampista. Come riferito da Sky poco fa.Il giocatore potrebbe approdare in Campania con la formula del prestito con diritto di riscatto o addirittura a titolo definitivo. La cifra complessiva dell'affare dovrebbe aggirarsi tra i 10 ed i 15 milioni di euro.La Juventus sarebbe intenzionata ancora a mandare in prestito il centrocampista che al momento non sembra rientrare nei piani di Tudor. Qualora dovesse arrivare un'offerta economica ritenuta all'altezza la dirigenza bianconera potrebbe anche pensare alla cessione definitiva del giocatore cresciuto nel vivaio bianconero. La sua cessione definitiva rappresenterebbe una grande plusvalenza a bilancio dato che Miretti è cresciuto a Vinovo, in casa. Difficile ipotizzare oggi una permanenza a Torino.