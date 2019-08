Mauro Icardi spera ancora nell'affondo della Juventus e ancora non ha dato aperture al Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'attaccante argentino aspetta ancora il club bianconero ma il Napoli aspetterà una sua decisione solo per qualche giorno ancora, prima di virare su altri obiettivi. L'entourage del calciatore fa però anche filtrare la possibilità di restare in nerazzurro ancora per due anni. La società non farà passi indietro quindi ad oggi c'è ancora la possibilità che Icardi resti fermo per due anni.