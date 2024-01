L'accordo per Huijsen tra Juventus e Frosinone

Lasembra aver messo in discussione l'accordo già raggiunto tra la Juventus e il Frosinone per il prestito di. Nonostante un accordo praticamente concluso con la squadra di, laha intensificato i propri sforzi per sondare il giovane difensore classe 2005. Questo cambiamento di scenario è emerso dopo che il tecnico José Mourinho ha confermato la disponibilità di offrire al giocatore un ruolo di rilievo nella squadra giallorossa. A riportarlo è Sky Sport.Inizialmente, Juventus e Frosinone sembravano aver trovato un'intesa per il prestito di Huijsen , ma l'interesse dellaè intervenuto nel corso delle trattative. I giallorossi avevano mostrato interesse nell'olandese già prima dell'ultima sfida del 2023 contro la Juventus.L'inserimento della Roma nella trattativa e l'assicurazione di Mourinho riguardo alla possibilità di ottenere spazio immediato sembrano aver influenzato la decisione del giovane difensore, che ora sembra orientato verso il trasferimento alla Roma. Tuttavia, la Juventus continua ad essere vincolata agli accordi precedentemente presi con il Frosinone e cerca di rispettarli.Nel corso della giornata,. Nel frattempo, il Frosinone rimane in attesa, mentre la Roma spera di concludere il prestito di Huijsen e di regalare così a José Mourinho un nuovo rinforzo difensivo. Resta da capire quanto sia salda la determinazione del giocatore nel trasferirsi nella squadra giallorossa.