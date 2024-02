La mancanza di Federicodall'undici titolare dellacontro il Verona equivale ad una bocciatura da parte di Massimiliano Allegri? Questo il dubbio negli studi di Sky Sport. Risponde il giornalista Nosotti: "Non so come stia, poco dentro a volte in fase di non possesso, vuoi fare come Ronaldo e tornare poco? Ok, ma Ronaldo faceva 30 gol. Ma io credo che la competizione interna con Yildiz aiuti. La Juve l’ha gestito e aiutato, ma ora sta a lui trovare un modo diverso che non sia solo strappare e strappare. Yildiz è più fresco, forse anche meno leggibile e più disposto a lavorare a servizio di Vlahovic".