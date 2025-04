Sky Germania - Thomas Muller, 'ottime offerte dall'Italia'

Getty Images

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, il futuro di Thomas Müller resta aperto. Sebbene il veterano del Bayern Monaco abbia ricevuto "ottime offerte dall’Italia", le opzioni più probabili al momento sembrano essere un trasferimento in MLS o il ritiro dal calcio giocato.Al Bayern, Müller è ancora considerato in piena forma fisica e l’ambiente si aspetta che possa proseguire la sua carriera da calciatore. Il club bavarese, infatti, sta attivamente aiutando il giocatore a costruire contatti con squadre della Major League Soccer, qualora decidesse di intraprendere un’avventura negli Stati Uniti.

Riguardo a un eventuale addio ufficiale, Sky Sport Germania sottolinea che un match celebrativo all'Allianz Arena verrà organizzato solo quando Müller confermerà il proprio ritiro in via definitiva.Con 34 anni e una carriera ricca di successi sia con il Bayern che con la Nazionale tedesca, Müller è uno dei volti più rappresentativi del calcio tedesco moderno. Mentre i tifosi attendono una decisione, il suo futuro resta sospeso tra nuove sfide oltreoceano, un’ultima esperienza in Serie A o l’addio a un calcio che lo ha visto protagonista per oltre 15 anni.