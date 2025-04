Getty Images

Sky Germania - 'La Juventus su Kim'

un' ora fa



Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, Kim Min-jae potrebbe lasciare il Bayern Monaco già nella prossima estate, qualora arrivasse un’offerta ritenuta adeguata dal club bavarese. Il difensore sudcoreano, arrivato a Monaco la scorsa estate dopo una stagione straordinaria con il Napoli, è consapevole della situazione, ma per il momento resta concentrato sulla volata finale della Bundesliga.



Nonostante ciò, diverse squadre avrebbero già manifestato interesse concreto nei confronti del centrale classe ’96. Tra queste figura anche la Juventus, che starebbe monitorando attentamente l’evolversi della situazione. Il club bianconero, alla ricerca di rinforzi di spessore per il reparto difensivo, considera Kim un profilo ideale per esperienza internazionale, forza fisica e capacità di impostazione.