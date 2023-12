Lasembra interessata a riaccendere l'interesse per Abdoulaye, il giovane centrocampista di 19 anni del Borussia Dortmund, secondo quanto riferito da Sky Sports Germania. La Vecchia Signora sta valutando la possibilità di inserirlo in un percorso attraverso la formazione Next Gen. Tuttavia, Kamara si trova di fronte a una forte concorrenza dalla Germania, e non è esclusa la possibilità di una sua partenza già a gennaio. Questo riaccende le voci di mercato intorno al talentuoso giovane, mentre la Juventus cerca di plasmare la sua prospettiva futura e di garantirsi un giocatore di promettente prospettiva.