La Juventus prosegue nella ricerca di rinforzi per il centrocampo e, dopo aver esplorato diverse opzioni tra cui Phillips, Hojbjerg, Samardzic, Henderson ed Ederson, ha intrapreso contatti diretti conSecondo quanto riferito da Sky Germania, l'ex centrocampista belga dello Stoccarda, attualmente al Nottingham Forest, ha avuto un contatto diretto con la dirigenza juventina attraverso il suo entourage. La Juventus, interessata al giocatore, sta valutando la possibilità di proporre al club inglese un prestito con diritto di riscatto.La concorrenza per Mangala è aperta, con il Napoli interessato, ma finora le proposte di Napoli e Galatasaray sono state respinte dagli dirigenti del Nottingham Forest. La Juventus, con la sua offerta, cerca di convincere il club inglese ad accettare i termini del trasferimento per aggiungere Mangala alla lista dei potenziali rinforzi a centrocampo.