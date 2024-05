Secondo quanto riportato da Sky Sports Germania, Hansi Flick è pronto a tornare sulla panchina del Bayern Monaco. Inizialmente, l'ex allenatore della Nazionale tedesca aveva la priorità di allenare all'estero e nelle scorse settimane era stato in trattativa con il Barcellona per sostituire Xavi, ma con il dietrofront dell'allenatore del Barça, le cose sono cambiate.

Flick è uno dei principali candidati per sostituire Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco, anche se al momento non c'è una trattativa concreta in corso.

Julen Lopetegui era un candidato forte fino a qualche giorno fa, ma lo spagnolo ha accettato un'offerta dal West Ham. Roberto De Zerbi piace al direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ma non ha completamente convinto la dirigenza del club bavarese. Ernesto Valverde sembra intenzionato a restare all'Athletic Club.