Kean, cosa succede con l'Atletico Madrid

Ilsi è inserito nella corsa per MoiseIl Leverkusen ha richiesto informazioni sull'attaccante di 23 anni della Juventus, secondo quanto riporta Sky Germania. Si tratta di una fase iniziale, e la decisione finale non è ancora stata presa. La squadra tedesca sembra interessata a acquisire Kean, ma le trattative sono appena agli inizi e restano da definire gli sviluppi futuri. Sarà interessante vedere come evolverà la situazione e se il trasferimento si concretizzerà, ma al momento tutto è ancora in fase embrionale. Al momento, per l'attaccante della Juventus, resta in netto vantaggio l'Atletico Madrid.Come detto, la squadra in pole per aggiudicarsi Moise Kean resta l'Atletico Madrid. I Colchoneros, però, prima di poter chiudere l'operazione di prestito secco oneroso con la Juventus, devono cedere una punta. Correa dovrebbe partire in direzione Arabia ma, per il momento, questo lato della trattativa non é ancora chiuso.