L'ha raccontato Sky Sport in Germania: il Barcellona ha fatto un'offerta da 90 milioni di sterline (circa 100 milio di euro) più due giocatori a scelta per il Paris Saint Germain per accaparrarsi Neymar Junior. Un'offerta incredibile, che dimostra soprattutto tutta la voglia dei blaugrana di portare a casa il fuoriclasse brasiliano, già al Barça per tre stagioni assolutamente vincenti. E LA JUVE.. - Non solo Griezmann, anche Neymar può essere il regalo giusto per Valverde: il club spagnolo è fiducioso che possa andare in porto l'operazione. Anche perché tra le mani di Leonardo, dt dei parigini, ora c'è una lista di calciatori tra cui poter scegliere: da Coutinho a Dembelé, passando per Rakitic, Semedo e Malcom. A oggi, comunque, Neymar non ha ancora dato una preferenza per la cessione a Leonardo. Davanti a queste cifre, la possibilità di arrivare al brasiliano si ridurrebbero quasi totalmente.