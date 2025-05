Sky - Gasperini allenerà la Roma: niente Juventus

Redazione Calciomercato

Gasperini accetta la Roma

Sono le ore decisive per molte squadre e allenatori, tra cui che da giorni ha deciso di lasciare l'Atalanta chiudendo il lungo ciclo a Bergamo. Il tecnico nella giornata di ieri ha incontrato la Roma, con la presenza anche di Claudio Ranieri, il ds Ghisolfi e parte della proprietà statunitense. Un vertice che è servito per portare avanti la trattativa tra le parti.Vertice che non era stato decisivo perché Gasperini aveva chiesto tempo al club giallorosso prima di dare una risposta definitiva alimentano quindi le voci sul possibile inserimento della Juventus, priva diE infatti il club bianconero ha contattato l'entourage dell'allenatore per capire se c'erano ancora margini per il suo arrivo.

Gasperini, da quanto riporta Sky,accettando quindi la proposta dei giallorossi, ovvero un triennale da circa 5 milioni di euro. Se fosse confermato, allora la Juve dovrebbe cambiare nuovamente scenario e obiettivo. Mancano ancora da definire gli ultimi dettagli tra Gasperini e la Roma ma da quanto riferito ormai non ci sarebbero più dubbi sulla scelta; il tecnico siederà sulla panchina giallorossa nella prossima stagione.



