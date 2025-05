Sky - Manca l'accordo tra Gasperini e la Roma: la Juve può inserirsi?

Getty Images

Nella serata in cui sfuma definitivamente la possibilità chetorni alla Juventus, non si ferma di certo il valzer delle panchine. Se da un lato l'allenatore salentino è stato confermato ufficialmente dal Napoli e da, dall'altro ci sono diversi club, a partire dalla stessa Juve, che rimangono in attesa di definire la guida per la prossima stagione.I bianconeri restano alla finestra su diversi profili, tra cui: come riporta Sky Sport, l'allenatore ha avuto un incontro positivo con la Roma, ma non c'è ancora l'accordo fra le parti, e manca l'ok definitivo di Gasperini.

Gasperini-Juventus, la situazione

La Juventus, nel frattempo, rimane comunque attenta: la situazione sull'allenatore di Grugliasco resta una delle piste da non escludere,Come riportato da Sky Sport, tra la Juventus e Gasperini, al momento, ci sarebbero stati solo contatti indiretti. L'allenatore ha incontratoa Firenze, e il summit è stato positivo: sono stati affrontati diversi temi fra cui la potenzialità sul mercato e i diversi programmi. Gasperini gode della grande fiducia di, e si è presoPer ora non ci sono state manifestazioni concrete d'interesse per l'ex Genoa. Resta dunque da capire se il club bianconero proverà a inserirsi, ma il tempo stringe e al momento la Roma resta in vantaggio: i giallorossi si sono mossi in anticipo e con determinazione per Gasperini.





