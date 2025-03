Sky - Futuro Thiago Motta, sono cambiati i segnali: non convince il rapporto con la squadra

AFP or licensors

Thiago Motta-Juventus: le ultime

La posizione dinon è più così salda come era fino a poche settimane fa, soprattutto pensando alla prossima stagione, anzi. Il tecnico se ha ricevuto la fiducia per il presente, sembra destinato a lasciare il club in estate.Del futuro di Thiago Motta e di quale sia il pensiero del club ne ha parlato a Sky Sport Gianluca Di Marzio: "Se fino alla scorsa settimana il segnale che arrivava era: comunque vada continueremo con Thiago Motta perché abbiamo intrapreso un percorso con lui a lunga scadenza,una situazione che non convince nel rapporto con la squadra, nell’evoluzione del gioco, nello sviluppo".

"C’è una fase molto critica, quindi è chiaro che una proprietà e la società non possono non fare delle valutazioni in questo caso. Ora vedremo se Thiago Motta nelle ultime partite sarà in grado di ricompattare la squadra da un punto di vista tattico e di trovare un’empatia diversa con il gruppo per guadagnarsi la conferma per la prossima stagione.che non dà spiegazioni, integralista mentre i giocatori vogliono qualche spiegazione in più. Lo stesso Fagioli non ha ricevuto grandi spiegazioni per essere rimasto fuori e anche se si allenava bene non giocava mai",