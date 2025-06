Sky - Frederic Massara sempre più vicino alla Roma

Getty

Sfuma l'ipotesi Juventus: Massara va verso la Roma

Dopo settimane di riflessioni e trattative, Fredericsembra ormai destinato a tornare allanel ruolo di direttore sportivo. Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si sono registrati contatti molto positivi tra le parti. Il dirigente, già operativo nella Capitale in passato al fianco di Monchi, è pronto a raccogliere nuovamente il testimone nella gestione sportiva del club giallorosso.Il nome di Massara era stato accostato con insistenza anche alla Juventus nelle scorse settimane, come possibile figura da inserire nel nuovo organigramma dirigenziale bianconero. Tuttavia, l’accelerazione della Roma ha cambiato lo scenario: il suo ritorno a Trigoria è ora considerato imminente, salvo colpi di scena.

Con un passato vincente al Milan e una profonda conoscenza del calcio italiano e internazionale, Massara è considerato uno dei dirigenti più competenti sulla piazza. Alla Roma sarà chiamato a costruire un progetto ambizioso e sostenibile, in sintonia con le nuove strategie della proprietà Friedkin.