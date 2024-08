Dopo il successo contro la Roma e la conquista dei primi tre punti stagionali, l'Empoli si concentra ora sul mercato per rinforzare la squadra di D'Aversa. Il club toscano sta lavorando intensamente per chiudere due trattative. Il primo obiettivo riguarda il rafforzamento della difesa e porta il nome di Mattia. L'Empoli è determinato a ingaggiare il terzino, attualmente ai margini del progetto di Thiago Motta alla Juventus. I dirigenti dell'Empoli stanno facendo tutto il possibile per concludere l'affare e portare De Sciglio nella propria rosa, dimostrando una chiara volontà di potenziare il reparto difensivo. Lo riporta Sky Sport.