Sky - Fissate le visite mediche di De Bruyne con il Napoli: i dettagli

2 ore fa



Il Napoli ha ormai chiuso per l'arrivo di Kevin De Bruyne. La trattativa iniziata nelle settimane scorse aveva subito qualche rallentamento dovuto a diverse questioni, dai diritti d'immagine al contratto del giocatore, ma ora si è arrivati davvero al rush finale.



Come riportato da Sky Sport, le visite mediche di De Bruyne sono state fissate per giovedì a Roma, dopo gli impegni con la Nazionale belga dei giorni scorsi. Una trattativa che era nata come un sogno, ma confermata nelle settimane seguenti da Manna e De Laurentiis.



Comincia, dunque, il nuovo Napoli di Antonio Conte, che da settimane ha annunciato la sua permanenza in azzurro. De Bruyne arriva dopo ben 422 partite giocate con il Manchester City. In Inghilterra il centrocampista belga ha segnato 108 goal e fornito 177 assist.