Quando si recupera Fiorentina-Inter

Dopo il terribile spavento di ieri serasta meglio, come confermato anche dai compagni di squadra che questa mattina sono andati a trovarlo in ospedale: il giovane giocatore viola ha anche avuto modo di ringraziare chi gli è stato vicino, come riportato da La Repubblica.Ancora da capire, invece, quando potrà essere recuperata la partita trainterrotta al 17', dopo che il giocatore si è accasciato a terra privo di sensi. Oggi è in programma una riunione straordinaria della Lega Serie A per stabilire la possibile data. Secondo quanto riportato da Sky Sport, considerando il calendario del campionato e gli impegni di Fiorentina e Inter nelle coppe europee e in Supercoppa italiana - si giocherà a gennaio - il primo mese utile per riprendere la partita potrebbe essere febbraio prossimo. Il march ripartirà dal minuto in cui è stato interrotto, si giocheranno quindi altri 73 minuti più recupero.