Sky - Federico Gatti tra Juventus e Napoli: qual è la situazione

Federico Gatti non si muoverà da Torino. Il difensore centrale classe 1998, attualmente in forza alla Juventus e tra i convocati della Nazionale italiana, non lascerà il club bianconero in questa sessione di mercato. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui la dirigenza juventina ha deciso di blindare il giocatore, considerato un elemento importante all’interno del progetto tecnico per la prossima stagione.Nonostante l’interesse concreto del Napoli, alla ricerca di rinforzi in difesa in vista del secondo corso sotto la guida di Antonio Conte, la Juventus non ha mai aperto alla cessione del centrale, che dunque continuerà la sua avventura in maglia bianconera anche nel campionato 2025/26. La società partenopea dovrà ora virare su altri obiettivi per rafforzare il reparto arretrato.

Gatti, protagonista di una stagione in crescita, ha saputo guadagnarsi fiducia e continuità, diventando uno dei profili italiani più affidabili nel suo ruolo. La scelta della Juve di trattenerlo conferma la volontà di puntare su un nucleo solido e già rodato per affrontare le sfide della prossima stagione, tra Serie A e Champions League. Per Gatti, dunque, si prospetta un altro anno da protagonista all’Allianz Stadium.