Federico Chiesa, cosa pensa Thiago Motta

Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus è incerto. Come riferisce Sky Sport, ci sarà da risolvere il tema contratto. La scadenza è a giugno 2025, di certo la Juventus non ha intenzione di iniziare la stagione in questa situazione. In più bisogna attendere l'insediamento di Thiago Motta che vorrà parlare singolarmente con tutti i giocatori.É certo che con Thiago Motta il ruolo di Chiesa sará diverso rispetto a quanto voluto da Allegri, ma è altrettanto vero che il prossimo allenatore della Juve ha la pretesa di vedere i suoi attaccanti mettere il piede anche in fase di non possesso. Altrimenti non puoi far parte del progetto, si legge. Poi, in generale, e non vale solo per Chiesa, dovesse arrivare un'offerta congrua la Juventus la valuterebbe. Da quando è arrivato nel 2020 ha vissuto di alti e bassi.