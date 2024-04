Juve, quale futuro per Cherubini?

Nienteper Federico. Secondo Sky Sport, il club emiliano a un passo dal ritorno in Serie A non ha trovato l'intesa con il dirigente della, che era nel mirino da diverso tempo. Per lui, quindi, il futuro sarà altrove, quasi sicuramente non nella Torino bianconera essendo il suo contratto in scadenza in estate.Cherubini, che tra gli uomini ai vertici della Juve è uno dei più vicini a Massimiliano, è in procinto di tornare al lavoro dopo essere stato sospeso per sedici mesi nell'ambito del caso sulle plusvalenze che ha coinvolto il club bianconero nella scorsa stagione: in questo lungo periodo non ha potuto gestire giocatori, accedere agli spogliatoi o al campo prima delle partite, nè svolgere ruoli rappresentativi nella Lega o nella FIGC. Ora dovrà definire il suo futuro.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!